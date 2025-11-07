Vernissage exposition Peinture lure Micro-Folie Civray
Vernissage exposition Peinture lure Micro-Folie Civray vendredi 7 novembre 2025.
Vernissage exposition Peinture lure
Micro-Folie 2 place du maréchal Leclerc Civray Vienne
Vernissage de l’exposition Peinture Lure par l’artiste Franck Chalard à la Micro Folie de Civray. .
Micro-Folie 2 place du maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 66 72 59 microfolie@civray.fr
