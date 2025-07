Vernissage exposition peinture sur porcelaine | Pradelles Pradelles

Vernissage exposition peinture sur porcelaine | Pradelles

Bibliothèque La Maison Carrée Pradelles Haute-Loire

Début : Jeudi 2025-07-17 18:45:00

2025-07-17

Exposition de peinture sur porcelaine de l’Atelier de Anne Arambourg.

Vernissage le 17 juillet à 18h45 à la Maison Carrée.

Bibliothèque La Maison Carrée Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 82 65 mairie-pradelles@wanadoo.fr

English :

Porcelain painting exhibition at Anne Arambourg’s studio.

Opening on July 17 at 6.45pm at the Maison Carrée.

German :

Ausstellung von Porzellanmalerei aus dem Atelier von Anne Arambourg.

Vernissage am 17. Juli um 18.45 Uhr im Maison Carrée.

Italiano :

Mostra di dipinti su porcellana dell’atelier di Anne Arambourg.

Inaugurazione il 17 luglio alle 18.45 presso la Maison Carrée.

Espanol :

Exposición de pinturas sobre porcelana del taller de Anne Arambourg.

Inauguración el 17 de julio a las 18.45 h en la Maison Carrée.

