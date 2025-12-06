Vernissage exposition photo Du pain au raisin Ingrid Chedmail Bar ha Gwin Plouguerneau
Vernissage exposition photo Du pain au raisin Ingrid Chedmail Bar ha Gwin Plouguerneau jeudi 5 février 2026.
Bar ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau Finistère
Début : 2026-02-05 18:30:00
Bar ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 32 54 12
