Vernissage exposition photo REGARD SUR LE MORVAN Office de Tourisme Morvan Sommets et Grands Lacs Montsauche-les-Settons

Du 20 février jusqu’à la fin de la saison 2026, la Maison des Grands Lacs à Montsauche-les-Settons accueille l’exposition photographique Morvan, au fil du regard.

Ces photographies sont le fruit de trois années à sillonner le territoire du Morvan Sommets et Grands Lacs, appareil en main. Elles ont d’abord été réalisées pour être partagées sur les réseaux sociaux ou illustrer des publications touristiques de l’office de tourisme Morvan Sommets et Grands Lacs. Face à la beauté du territoire et des prises de vues, nous avons souhaités les valoriser autrement, à travers cette exposition. Le choix du grand format (60x40cm) offre aux visiteurs une expérience immersive et permet d’apprécier pleinement les détails, les lumières, les textures et l’atmosphère que les petits écrans ne rend pas toujours.

Avec cette exposition, ces images prennent ici une dimension artistique et contemplative, invitant les visiteurs à l’imaginaire et à l’émotion. Entre paysages sauvages, lacs scintillants et panoramas surprenants, chaque photo propose un regard sensible et personnel sur le Morvan.

Photographies Miguel Bouttry, Chargé de communication de l’office de Tourisme Morvan Sommets et Grands Lacs .

