Vernissage Exposition Photographie de François Heyer – Mulhouse, 13 juin 2025 17:00, Mulhouse.

Haut-Rhin

Vernissage Exposition Photographie de François Heyer 29 rue des machines Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-13 17:00:00

fin : 2025-06-13 19:00:00

Date(s) :

2025-06-13

Venez découvrir le travail du photographe François Heyer autour de cette exposition qui retrace ses nombreux allers-retours sur la NATIONALE 6, à cheval sur sa motocyclette. Il prend le parti de la lenteur avec un travail en argentique qui invite à sortir des autoroutes et emprunter les petites routes. Un regard mouvant et émouvant sur ces axes routiers faits de bitume, de poteaux et de veilles voitures. .

29 rue des machines

Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 21 80 04 97 unionboulistemulhousienne@gmail.com

