Vernissage de l’exposition de photographies Révélations par Mélanie Chaigneau Maison de l’égalité Femmes Hommes Rochefort

Maison de l’égalité Femmes Hommes 26 A rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime
Début : 2025-11-18 18:00:00
fin : 2025-11-18 20:00:00
2025-11-18
Vernissage de l’exposition Révélations dans laquelle Mélanie Chaigneau donne la parole aux victimes de violences sexuelles à travers une série de portraits en noir et blanc.
Maison de l’égalité Femmes Hommes 26 A rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr
English : Opening of the photography exhibition Révélations’ by Mélanie Chaigneau
Opening of the exhibition ‘Révélations’ (Revelations), in which Mélanie Chaigneau gives a voice to victims of sexual violence through a series of black and white portraits.
German : Vernissage der Fotoausstellung Révélations von Mélanie Chaigneau
Vernissage der Ausstellung „Révélations“ (Offenbarungen), in der Mélanie Chaigneau Opfern sexueller Gewalt durch eine Reihe von Schwarz-Weiß-Porträts eine Stimme gibt.
Italiano :
Inaugurazione della mostra Révélations , in cui Mélanie Chaigneau dà voce alle vittime di violenza sessuale attraverso una serie di ritratti in bianco e nero.
Espanol :
Inauguración de la exposición Révélations , en la que Mélanie Chaigneau da voz a las víctimas de la violencia sexual a través de una serie de retratos en blanco y negro.
