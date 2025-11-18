Vernissage de l’exposition de photographies Révélations par Mélanie Chaigneau Maison de l’égalité Femmes Hommes Rochefort

Vernissage de l’exposition de photographies Révélations par Mélanie Chaigneau

Maison de l’égalité Femmes Hommes 26 A rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 18:00:00

fin : 2025-11-18 20:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Vernissage de l’exposition Révélations dans laquelle Mélanie Chaigneau donne la parole aux victimes de violences sexuelles à travers une série de portraits en noir et blanc.

.

Maison de l’égalité Femmes Hommes 26 A rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

English : Opening of the photography exhibition Révélations’ by Mélanie Chaigneau

Opening of the exhibition ‘Révélations’ (Revelations), in which Mélanie Chaigneau gives a voice to victims of sexual violence through a series of black and white portraits.

German : Vernissage der Fotoausstellung Révélations von Mélanie Chaigneau

Vernissage der Ausstellung „Révélations“ (Offenbarungen), in der Mélanie Chaigneau Opfern sexueller Gewalt durch eine Reihe von Schwarz-Weiß-Porträts eine Stimme gibt.

Italiano :

Inaugurazione della mostra Révélations , in cui Mélanie Chaigneau dà voce alle vittime di violenza sessuale attraverso una serie di ritratti in bianco e nero.

Espanol :

Inauguración de la exposición Révélations , en la que Mélanie Chaigneau da voz a las víctimas de la violencia sexual a través de una serie de retratos en blanco y negro.

L’événement Vernissage de l’exposition de photographies Révélations par Mélanie Chaigneau Rochefort a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan