Vernissage Exposition photographique La force des invisibles bibliothèque Crozon

Vernissage Exposition photographique La force des invisibles

bibliothèque Place De La Gare Crozon Finistère

Début : 2026-02-28 16:30:00

fin : 2026-02-28

Exposition photographique La force des invisibles du 24 février au 13 mars Bibliothèque de Crozon

Dans le cadre de son projet de soutien aux proches aidants, l’ADMR de la presqu’île de Crozon présente l’exposition photographique La force des invisibles.

Réalisée par la photographe Céline Diais et l’association Chemins de Faire, elle est constituée de 14 portraits de personnes du territoire de Rosporden en duo/trio (selon la situation) de personnes Aidant.e.s et Aidés. Cette exposition itinérante a pour but de sensibiliser le grand public à la relation d’aide.

Ce projet est soutenu par le Département du Finistère et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie et il est mené en partenariat avec la mairie de Crozon, le centre social ULAMIR de de la presqu’île de Crozon et les associations de répit la Soupape et la Balise

• Vernissage le 28 février 2026 à 16h30 en présence des porteurs du projet, de certains aidants et de la photographe .

bibliothèque Place De La Gare Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 01 68

