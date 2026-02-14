Vernissage Exposition photos 8 mars 8 femmes Semaine des droits des femmes Centre culturel Chabeuil

Vernissage Exposition photos 8 mars 8 femmes Semaine des droits des femmes

Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 18:00:00

fin : 2026-03-02 18:00:00

Date(s) :

2026-03-02

Une exposition sur le thème des femmes et du sport, proposée par la Ville de Chabeuil avec la complicité des photographes de Clic’Image et de huit Chabeuilloises.

.

Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 01 70 secretariat@mairie-chabeuil.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exhibition on the theme of women and sport, organized by the town of Chabeuil with the help of photographers from Clic’Image and eight Chabeuilliennes.

L’événement Vernissage Exposition photos 8 mars 8 femmes Semaine des droits des femmes Chabeuil a été mis à jour le 2026-02-14 par Valence Romans Tourisme