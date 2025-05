Vernissage | Exposition « Polymorphe » de Nicolas Barrome Forgues – Pont-l’Évêque, 31 mai 2025 14:30, Pont-l'Évêque.

Calvados

Vernissage | Exposition « Polymorphe » de Nicolas Barrome Forgues Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-05-31 14:30:00

fin : 2025-05-31 19:00:00

2025-05-31

Durant l’été, l’artiste Nicolas Barrome Forgues présentera son exposition Polymorphe à l’espace culturel Les Dominicaines. Dès le 31 mai jusqu’au 21 septembre 2025, les visiteurs sont conviés à découvrir son monde pop et surréaliste.

> Programme

– 14h30 Ouverture exceptionnellement gratuite de l’exposition

– 17h Visite de l’exposition par l’artiste

– 18h Vernissage ouvert au public en présence de l’artiste

> Présentation de l’exposition

Dans Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, lorsque Roy Neary, le personnage principal, regarde la voie lactée et s’exclame Les étoiles brillent dans le ciel comme un tapis de pierres précieuses sur le velours sombre de la nuit , il ne sait pas encore qu’il vivra une rencontre avec ceux qui habitent l’espace, et qu’il repartira avec eux. Ce contact avec l’altérité extraterrestre, c’est précisément ce que nous propose Nicolas Barrome Forgues à travers l’ensemble de sa pratique artistique.

Plongé dès son plus jeune âge dans l’univers de la science-fiction et de la culture télévisuelle, fils de propriétaire d’un vidéo-club, l’artiste développe rapidement une fascination pour la figure du monstre. Son imaginaire, sans cesse nourri par la pop culture, ne se limite à aucun medium ni à aucune forme, et c’est ainsi qu’émerge une œuvre véritablement polymorphe.

Le terme polymorphe résume parfaitement cette rencontre entre des références classiques et des personnages inédits, entre la grande histoire de l’art et la science-fiction, entre l’univers familier et celui qui fait naître l’effroi. À travers le dessin, la tapisserie, la céramique, le vitrail et bien d’autres techniques, chaque médium devient le réceptacle de créatures et de formes étranges, parfois envahissantes, qui traversent toute la production de l’artiste. Bienvenue dans le musée imaginaire de Nicolas Barrome Forgues !

Mais ces êtres, loin d’être dénués de sentiments, nous parlent de l’humain avec une étrange tendresse. Chaque œuvre invite le spectateur à s’y attarder, à en saisir les nuances et les multiples sens. Certains de ces personnages sont empreints de mélancolie, d’autres d’une joie déconcertante, et d’autres encore révèlent une cruauté inattendue. Finalement, ces créatures sont souvent bien plus proches de nous qu’il n’y paraît.

À travers cette exposition, Nicolas Barrome Forgues nous convie à explorer un univers où une autre forme d’intelligence envahit nos espaces, sans pour autant bouleverser l’ordre du monde que nous connaissons. Une invitation à découvrir l’altérité sous un jour nouveau.

> L’artiste

Nicolas Barrome Forgues est un artiste français né en 1980 à Saint-Jean-de-Luz, dans le Pays basque. Il vit et travaille à Paris depuis une quinzaine d’années.

Il se décrit comme un illustrateur plasticien tout terrain et son travail englobe une grande variété de médiums et de supports illustrations pour la presse et la publicité, peintures murales, expositions, sculptures en résine, marbre ou bronze, gravures, lithographies, dessins originaux et objets d’art.

Son univers est reconnaissable par son style pop et surréaliste, foisonnant de détails et de couleurs saturées. Il puise son inspiration dans la pop culture, la peinture classique et ses souvenirs d’enfance. On retrouve fréquemment dans ses œuvres des éléments organiques comme des fruits et légumes humanisés, des créatures imaginaires et un joyeux mélange d’influences diverses, allant de Jérôme Bosch à Bob l’Éponge. Il aime créer des images à plusieurs niveaux de lecture, à la fois mignonnes et étranges.

Nicolas Barrome Forgues a collaboré avec de nombreux collectifs artistiques, notamment Jeanspezial et les Jeanclode, avant de développer son travail sous son propre nom à partir de 2012. Il est connu pour son enthousiasme et son audace, réalisant des projets de toutes tailles, des petites illustrations aux peintures murales monumentales.

Rue Eugène Pian

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

English : Vernissage | Exposition « Polymorphe » de Nicolas Barrome Forgues

This summer, artist Nicolas Barrome Forgues will present his exhibition Polymorphe at the espace culturel Les Dominicaines. From May 31 to September 21, 2025, visitors are invited to discover his pop and surrealist world.

> Program

– 2:30pm: Exceptionally free opening of the exhibition

– 5pm: Tour of the exhibition by the artist

– 6pm: Vernissage open to the public in the presence of the artist

> Exhibition presentation

In Steven Spielberg?s Encounter of the Third Kind, when Roy Neary, the main character, looks up at the Milky Way and exclaims: « The stars shine in the sky like a carpet of precious stones on the dark velvet of the night », he doesn?t yet know that he will experience an encounter with those who inhabit space, and that he will leave with them. This contact with extraterrestrial otherness is precisely what Nicolas Barrome Forgues proposes to us through the whole of his artistic practice.

Immersed from an early age in the world of science fiction and television culture, the son of a video club owner, the artist quickly developed a fascination for the figure of the monster. His imagination, constantly nourished by pop culture, is not limited to any medium or form, resulting in a truly polymorphous body of work.

The term « polymorphous » perfectly sums up this encounter between classic references and original characters, between the great history of art and science fiction, between the familiar and the frightening. Through drawing, tapestry, ceramics, stained glass and many other techniques, each medium becomes the receptacle for strange, sometimes invasive creatures and forms that run through the artist?s entire production. Welcome to Nicolas Barrome Forgues? imaginary museum!

But these beings, far from being devoid of feeling, speak to us of the human being with a strange tenderness. Each work invites the viewer to linger, to grasp its nuances and multiple meanings. Some of these characters are imbued with melancholy, others with disconcerting joy, and still others reveal an unexpected cruelty. In the end, these creatures are often much closer to us than they appear.

Through this exhibition, Nicolas Barrome Forgues invites us to explore a universe where another form of intelligence invades our spaces, without upsetting the order of the world we know. An invitation to discover otherness in a new light.

> The artist

Nicolas Barrome Forgues is a French artist born in 1980 in Saint-Jean-de-Luz, in the Basque country. He has lived and worked in Paris for the past fifteen years.

He describes himself as an « all-round visual illustrator », and his work encompasses a wide variety of media and supports: illustrations for the press and advertising, murals, exhibitions, sculptures in resin, marble or bronze, engravings, lithographs, original drawings and objets d?art.

His universe is recognizable for its pop and surrealist style, teeming with details and saturated colors. He draws his inspiration from pop culture, classical painting and childhood memories. His works frequently feature organic elements such as humanized fruit and vegetables, imaginary creatures and a joyful mix of diverse influences, from Hieronymus Bosch to Sponge Bob. He likes to create multi-layered images that are both cute and strange.

Nicolas Barrome Forgues collaborated with a number of artistic collectives, including Jeanspezial and les Jeanclode, before developing his work under his own name in 2012. He is known for his enthusiasm and boldness, creating projects of all sizes, from small illustrations to monumental murals.

German : Vernissage | Exposition « Polymorphe » de Nicolas Barrome Forgues

Während des Sommers wird der Künstler Nicolas Barrome Forgues seine Ausstellung Polymorphe im Kulturraum Les Dominicaines präsentieren. Ab dem 31. Mai bis zum 21. September 2025 sind die Besucher eingeladen, seine poppige und surreale Welt zu entdecken.

> Programm

– 14.30 Uhr: Außergewöhnlich kostenlose Eröffnung der Ausstellung

– 17 Uhr: Führung des Künstlers durch die Ausstellung

– 18h: Öffentliche Vernissage in Anwesenheit des Künstlers

> Präsentation der Ausstellung

Wenn der Hauptdarsteller Roy Neary in Steven Spielbergs Begegnung der dritten Art in die Milchstraße blickt und ausruft: « Die Sterne leuchten am Himmel wie ein Teppich aus Edelsteinen auf dem dunklen Samt der Nacht », weiß er noch nicht, dass er eine Begegnung mit denen erleben wird, die im Weltraum leben, und dass er mit ihnen zurückfliegen wird. Dieser Kontakt mit der außerirdischen Andersartigkeit ist genau das, was Nicolas Barrome Forgues uns in seiner gesamten künstlerischen Praxis vorschlägt.

Der Künstler, der als Sohn eines Videothekenbesitzers von klein auf in die Welt der Science-Fiction und der Fernsehkultur eingetaucht ist, entwickelt schnell eine Faszination für die Figur des Monsters. Seine Vorstellungswelt, die ständig von der Popkultur genährt wird, ist nicht auf ein bestimmtes Medium oder eine bestimmte Form beschränkt, und so entsteht ein wahrhaft polymorphes Werk.

Der Begriff « polymorph » fasst diese Begegnung zwischen klassischen Referenzen und neuen Figuren, zwischen der großen Kunstgeschichte und der Science-Fiction, zwischen der vertrauten Welt und der Welt des Schreckens perfekt zusammen. Durch Zeichnungen, Wandteppiche, Keramik, Glasmalerei und viele andere Techniken wird jedes Medium zum Gefäß für seltsame, manchmal aufdringliche Kreaturen und Formen, die sich durch das gesamte Schaffen des Künstlers ziehen. Willkommen im imaginären Museum von Nicolas Barrome Forgues!

Doch diese Wesen sind alles andere als gefühllos, sondern erzählen uns mit einer seltsamen Zärtlichkeit vom Menschlichen. Jedes Werk lädt den Betrachter dazu ein, darin zu verweilen, die Nuancen und die vielfältigen Bedeutungen zu erfassen. Einige dieser Figuren sind von Melancholie geprägt, andere von einer verwirrenden Freude und wieder andere offenbaren eine unerwartete Grausamkeit. Letztendlich sind uns diese Kreaturen oft viel näher, als es den Anschein hat.

Mit dieser Ausstellung lädt Nicolas Barrome Forgues uns ein, ein Universum zu erkunden, in dem eine andere Form von Intelligenz in unsere Räume eindringt, ohne die Ordnung der Welt, die wir kennen, zu erschüttern. Eine Einladung, die Andersartigkeit in einem neuen Licht zu entdecken.

> Der Künstler

Nicolas Barrome Forgues ist ein französischer Künstler, der 1980 in Saint-Jean-de-Luz im Baskenland geboren wurde. Er lebt und arbeitet seit etwa 15 Jahren in Paris.

Er beschreibt sich selbst als « Allround-Plastikillustrator » und seine Arbeit umfasst eine Vielzahl von Medien und Medien: Illustrationen für Presse und Werbung, Wandmalereien, Ausstellungen, Skulpturen aus Kunstharz, Marmor oder Bronze, Gravuren, Lithografien, Originalzeichnungen und Kunstobjekte.

Sein Universum ist durch seinen poppigen und surrealistischen Stil erkennbar, der vor Details und satten Farben nur so strotzt. Er lässt sich von der Popkultur, der klassischen Malerei und seinen Kindheitserinnerungen inspirieren. In seinen Werken finden sich häufig organische Elemente wie vermenschlichtes Obst und Gemüse, Fantasiekreaturen und eine fröhliche Mischung aus verschiedenen Einflüssen, von Hieronymus Bosch bis SpongeBob. Er liebt es, Bilder zu schaffen, die auf mehreren Ebenen gelesen werden können und sowohl niedlich als auch seltsam sind.

Nicolas Barrome Forgues hat mit zahlreichen Kunstkollektiven zusammengearbeitet, darunter Jeanspezial und die Jeanclode, bevor er ab 2012 seine Arbeit unter seinem eigenen Namen entwickelte. Er ist für seinen Enthusiasmus und seine Kühnheit bekannt und realisiert Projekte aller Größenordnungen, von kleinen Illustrationen bis hin zu monumentalen Wandmalereien.

Italiano :

Durante l’estate, l’artista Nicolas Barrome Forgues presenterà la sua mostra Polymorphe presso il centro culturale Les Dominicaines. Dal 31 maggio al 21 settembre 2025, i visitatori sono invitati a scoprire il suo mondo pop e surrealista.

> Programma:

– 14.30: Apertura eccezionale e gratuita della mostra

– ore 17.00: visita della mostra da parte dell’artista

– ore 18.00: Vernissage aperto al pubblico in presenza dell’artista

> Presentazione della mostra

Nel film Incontro del terzo tipo di Steven Spielberg, quando Roy Neary, il protagonista, guarda la Via Lattea ed esclama: « Le stelle brillano nel cielo come un tappeto di pietre preziose sul velluto scuro della notte », non sa ancora che avrà un incontro con coloro che abitano lo spazio e che partirà con loro. Questo contatto con l’alterità extraterrestre è proprio ciò che Nicolas Barrome Forgues ci propone attraverso tutta la sua pratica artistica.

Immerso fin da piccolo nel mondo della fantascienza e della cultura televisiva, figlio del proprietario di un videoclub, l’artista ha sviluppato rapidamente una fascinazione per la figura del mostro. La sua immaginazione, costantemente alimentata dalla cultura pop, non si limita a un solo mezzo o a una sola forma, e il risultato è un corpus di opere davvero polimorfo.

Il termine « polimorfo » riassume perfettamente questo incontro tra riferimenti classici e nuovi personaggi, tra la grande storia dell’arte e la fantascienza, tra il familiare e lo spaventoso. Attraverso il disegno, l’arazzo, la ceramica, il vetro colorato e molte altre tecniche, ogni mezzo diventa il ricettacolo di creature e forme strane, talvolta invasive, che attraversano l’intera produzione dell’artista. Benvenuti nel museo immaginario di Nicolas Barrome Forgues!

Ma questi esseri, lungi dall’essere privi di sentimenti, ci parlano di esseri umani con una strana tenerezza. Ogni opera invita lo spettatore a soffermarsi su di essa, a coglierne le sfumature e i molteplici significati. Alcuni di questi personaggi sono pieni di malinconia, altri di gioia sconcertante, altri ancora rivelano una crudeltà inaspettata. Alla fine, queste creature sono spesso molto più vicine a noi di quanto non sembrino.

In questa mostra, Nicolas Barrome Forgues ci invita a esplorare un universo in cui un’altra forma di intelligenza invade i nostri spazi, senza sconvolgere l’ordine del mondo come lo conosciamo. Un invito a scoprire l’alterità sotto una nuova luce.

> L’artista

Nicolas Barrome Forgues è un artista francese nato a Saint-Jean-de-Luz, nei Paesi Baschi, nel 1980. Da quindici anni vive e lavora a Parigi.

Si definisce « illustratore visivo a tutto tondo » e il suo lavoro comprende un’ampia varietà di supporti e media: illustrazioni per la stampa e la pubblicità, murales, mostre, sculture in resina, marmo o bronzo, incisioni, litografie, disegni originali e oggetti d’arte.

Il suo mondo è riconoscibile per lo stile pop e surrealista, ricco di dettagli e colori saturi. Si ispira alla cultura pop, alla pittura classica e ai ricordi d’infanzia. Le sue opere presentano spesso elementi organici come frutta e verdura umanizzata, creature immaginarie e un’allegra miscela di influenze che vanno da Hieronymus Bosch a Sponge Bob. Gli piace creare immagini che possono essere lette su più livelli e che sono allo stesso tempo carine e strane.

Nicolas Barrome Forgues ha lavorato con diversi collettivi artistici, tra cui Jeanspezial e les Jeanclode, prima di sviluppare il suo lavoro con il proprio nome nel 2012. È noto per il suo entusiasmo e la sua audacia e crea progetti di tutte le dimensioni, da piccole illustrazioni a murales monumentali.

Espanol :

Durante el verano, el artista Nicolas Barrome Forgues presentará su exposición Polymorphe en el centro cultural Les Dominicaines. Del 31 de mayo al 21 de septiembre de 2025, los visitantes podrán descubrir su universo pop y surrealista.

> Programa

– 14.30 h: Inauguración excepcional y gratuita de la exposición

– 17.00 h: Visita de la exposición por el artista

– 18.00 h: Vernissage abierto al público en presencia del artista

> Presentación de la exposición

En Encuentro del tercer tipo, de Steven Spielberg, cuando Roy Neary, el protagonista, levanta la vista hacia la Vía Láctea y exclama: « Las estrellas brillan en el cielo como una alfombra de piedras preciosas sobre el terciopelo oscuro de la noche », aún no sabe que tendrá un encuentro con quienes habitan el espacio exterior, y que se irá con ellos. Este contacto con la otredad extraterrestre es precisamente lo que Nicolas Barrome Forgues nos propone a través de toda su práctica artística.

Inmerso desde muy joven en el mundo de la ciencia ficción y la cultura televisiva, hijo del propietario de un videoclub, el artista desarrolló rápidamente una fascinación por la figura del monstruo. Su imaginación, constantemente alimentada por la cultura pop, no se limita a ningún medio o forma, y el resultado es una obra verdaderamente polimorfa.

El término « polimorfo » resume perfectamente este encuentro entre referencias clásicas y nuevos personajes, entre la gran historia del arte y la ciencia ficción, entre lo familiar y lo aterrador. A través del dibujo, el tapiz, la cerámica, la vidriera y muchas otras técnicas, cada medio se convierte en el receptáculo de criaturas y formas extrañas, a veces invasivas, que recorren toda la producción del artista. ¡Bienvenido al museo imaginario de Nicolas Barrome Forgues!

Pero estos seres, lejos de estar desprovistos de sentimientos, nos hablan del ser humano con una extraña ternura. Cada obra invita al espectador a detenerse en ella, a captar sus matices y sus múltiples significados. Algunos de estos personajes están llenos de melancolía, otros de una alegría desconcertante y otros revelan una crueldad inesperada. Al final, estas criaturas están a menudo mucho más cerca de nosotros de lo que parecen.

En esta exposición, Nicolas Barrome Forgues nos invita a explorar un universo en el que otra forma de inteligencia invade nuestros espacios, sin alterar el orden del mundo tal y como lo conocemos. Una invitación a descubrir la alteridad bajo una nueva luz.

> El artista

Nicolas Barrome Forgues es un artista francés nacido en San Juan de Luz (País Vasco) en 1980. Vive y trabaja en París desde hace quince años.

Se define como un « ilustrador visual polifacético », y su obra abarca una gran variedad de medios y soportes: ilustraciones para prensa y publicidad, murales, exposiciones, esculturas en resina, mármol o bronce, grabados, litografías, dibujos originales y objetos de arte.

Su universo es reconocible por su estilo pop y surrealista, repleto de detalles y colores saturados. Se inspira en la cultura pop, la pintura clásica y los recuerdos de la infancia. En sus obras aparecen con frecuencia elementos orgánicos, como frutas y verduras humanizadas, criaturas imaginarias y una alegre mezcla de influencias que van desde el Bosco a Bob Esponja. Le gusta crear imágenes que puedan leerse en varios niveles, y que sean a la vez bonitas y extrañas.

Nicolas Barrome Forgues trabajó con varios colectivos artísticos, como Jeanspezial y les Jeanclode, antes de desarrollar su trabajo con su propio nombre en 2012. Conocido por su entusiasmo y audacia, crea proyectos de todos los tamaños, desde pequeñas ilustraciones hasta murales monumentales.

