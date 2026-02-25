Vernissage exposition Portraits de familles OPEN CP Roubaix

Vernissage exposition Portraits de familles OPEN CP

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Depuis sa création en 2018, **l’Institut pour la photographie des Hauts-de-France**, structure dédiée à toutes les formes et à tous les usages de la photographie, s’engage aux côtés des artistes. En ouvrant des espaces d’échange et d’expérimentation, il accompagne notamment des photographes dans le développement de leurs projets et la valorisation de leur travail.

C’est dans ce cadre que **Julien Pitinome** mène depuis 2023 un projet au long cours sur la tradition du portrait de famille qui tend à disparaître à l’ère de la dématérialisation. Fort de son expérience dans le secteur social, il photographie les familles dans un studio installé dans l’espace public afin de réaliser des portraits contemporains des habitants de la région des Hauts-de-France dans toute leur diversité.

Ses résidences dans la Communauté de communes du Ternois en 2024 et à Lille avec la Pouponnière de janvier à avril 2025, lui ont permis de rencontrer plusieurs familles et communautés qui ont accepté de poser devant son objectif selon un protocole toujours identique, avec les objets de leur choix. En 2025, **Julien Pitinome et le Labo148** se saisissent de ce dispositif pour l’installer au cœur du quartier du Pile à Roubaix, en allant à la rencontre de ses habitants et habitantes.

Cette exposition, présentée **par la Condition Publique à Roubaix en partenariat avec l’Institut pour la photographie des Hauts-de-France**, est le troisième opus du projet Portraits de familles. Le film qui présente les coulisses de cette résidence, diffusé à la Condition Publique, a été réalisé par **Arto Victorri, Morgane Siau, Julien Pitinome et l’équipe du Labo148.**

Le projet Portraits de familles de Julien Pitinome bénéficie de l’accompagnement artistique et structurel de l’Institut pour la photographie.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

English :

Since its creation in 2018, **l?Institut pour la photographie des Hauts-de-France**, a structure dedicated to all forms and uses of photography, has been committed to working alongside artists. By opening spaces for exchange and experimentation, it supports photographers in developing their projects and promoting their work.

It is in this context that **Julien Pitinome** has been working since 2023 on a long-term project on the tradition of the family portrait, which is tending to disappear in the age of dematerialization. Drawing on his experience in the social sector, he photographs families in a studio set up in the public space, to create contemporary portraits of the inhabitants of the Hauts-de-France region in all their diversity.

His residencies in the Communauté de communes du Ternois in 2024 and in Lille with the Pouponnière from January to April 2025, enabled him to meet several families and communities who agreed to pose in front of his lens according to an always identical protocol, with the objects of their choice. In 2025, **Julien Pitinome and Labo148** took advantage of this opportunity to set up in the heart of the Pile district of Roubaix, where they met the local residents.

This exhibition, presented **by Condition Publique in Roubaix in partnership with the Institut pour la photographie des Hauts-de-France**, is the third installment of the Portraits de familles project. The behind-the-scenes film, shown at La Condition Publique, was made by **Arto Victorri, Morgane Siau, Julien Pitinome and the Labo148 team**

Julien Pitinome?s Portraits de familles project benefits from artistic and structural support from the Institut pour la photographie.

L’événement Vernissage exposition Portraits de familles OPEN CP Roubaix a été mis à jour le 2026-02-25 par Hauts-de-France Tourisme