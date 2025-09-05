Vernissage exposition pour la fête des vendanges Chamaret

Vernissage exposition pour la fête des vendanges Chamaret vendredi 5 septembre 2025.

Vernissage exposition pour la fête des vendanges

Tour de Chamaret Chamaret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-05

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-05

Vernissage le 5 septembre avec animation musicale par le Goldfish Quartet, exposition de Françoise Dantin, peinture et collages

.

Tour de Chamaret Chamaret 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 55 85 tourdechamaret@gmail.com

English :

Opening on September 5 with musical entertainment by the Goldfish Quartet, exhibition by Françoise Dantin, paintings and collages

German :

Vernissage am 5. September mit musikalischer Unterhaltung durch das Goldfish Quartet, Ausstellung von Françoise Dantin, Malerei und Collagen

Italiano :

Inaugurazione il 5 settembre con intrattenimento musicale del Goldfish Quartet, mostra di Françoise Dantin, dipinti e collage

Espanol :

Inauguración el 5 de septiembre con la animación musical del Goldfish Quartet, exposición de Françoise Dantin, pinturas y collages

L’événement Vernissage exposition pour la fête des vendanges Chamaret a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes