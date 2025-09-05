Vernissage exposition pour la fête des vendanges Chamaret
Début : Samedi 2025-09-05
fin : 2025-09-30
2025-09-05
Vernissage le 5 septembre avec animation musicale par le Goldfish Quartet, exposition de Françoise Dantin, peinture et collages
Tour de Chamaret Chamaret 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 55 85 tourdechamaret@gmail.com
English :
Opening on September 5 with musical entertainment by the Goldfish Quartet, exhibition by Françoise Dantin, paintings and collages
German :
Vernissage am 5. September mit musikalischer Unterhaltung durch das Goldfish Quartet, Ausstellung von Françoise Dantin, Malerei und Collagen
Italiano :
Inaugurazione il 5 settembre con intrattenimento musicale del Goldfish Quartet, mostra di Françoise Dantin, dipinti e collage
Espanol :
Inauguración el 5 de septiembre con la animación musical del Goldfish Quartet, exposición de Françoise Dantin, pinturas y collages
