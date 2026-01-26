Vernissage exposition Reflets de territoire Maison de l’oralité et du patrimoine Capbreton

Vernissage exposition Reflets de territoire

Maison de l’oralité et du patrimoine 54 rue du Général de Gaulle Capbreton Landes

Vernissage et rencontre dans le cadre de l’exposition Reflets de territoire, peintures et sculptures de Margaux Saura

Margaux Saura nous offre regard personnel et décalé sur la ville de Capbreton et ses alentours les bâtiments du quartier Notre-Dame, l’entrée du port, le centre-ville mais aussi les pins et le littoral. La ville et ses reflets sont ses inspirations, elle les explore à travers des peintures de paysages urbains et naturels, des cartographies ou encore des sculptures inspirées de coquillages polis et autres éléments dévoilés lors des grandes marées. .

Opening and meeting for the exhibition Reflets de territoire, paintings and sculptures by Margaux Saura

