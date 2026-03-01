Vernissage exposition Reliqua Sylvain Wavrant L’Espal Le Mans

Vernissage exposition Reliqua Sylvain Wavrant

L’Espal 61 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 18:30:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Sylvain Wavrant poursuit une recherche où se croisent Égypte antique, rites funéraires, hybridations et mémoire des disparu·es. Il y rend hommage aux figures qui ont marqué son parcours, tout en invitant le·a spectateur·rice à accompagner un questionnement ouvert quelle place accordons-nous aujourd’hui au vivant, et que disent nos ruines de notre propre survie ?

VERNISSAGE

SAM 21 MARS 18H30 À L’ESPAL

Suivi d’un DJ SET avec CREATURE IZ BORNE

BRASSERIE SEPTANTE DEUX 21H30 .

L’Espal 61 Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vernissage exposition Reliqua Sylvain Wavrant Le Mans a été mis à jour le 2026-03-03 par CDT72