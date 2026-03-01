Vernissage exposition Reliqua Sylvain Wavrant L’Espal Le Mans
Vernissage exposition Reliqua Sylvain Wavrant L’Espal Le Mans samedi 21 mars 2026.
Vernissage exposition Reliqua Sylvain Wavrant
L’Espal 61 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 18:30:00
fin : 2026-03-21 23:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Sylvain Wavrant poursuit une recherche où se croisent Égypte antique, rites funéraires, hybridations et mémoire des disparu·es. Il y rend hommage aux figures qui ont marqué son parcours, tout en invitant le·a spectateur·rice à accompagner un questionnement ouvert quelle place accordons-nous aujourd’hui au vivant, et que disent nos ruines de notre propre survie ?
VERNISSAGE
SAM 21 MARS 18H30 À L’ESPAL
Suivi d’un DJ SET avec CREATURE IZ BORNE
BRASSERIE SEPTANTE DEUX 21H30 .
L’Espal 61 Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
