VERNISSAGE EXPOSITION SCULPTURES ET PEINTURES 2025 Larra

VERNISSAGE EXPOSITION SCULPTURES ET PEINTURES 2025

DOMAINE DE CAVAILLÉ Larra Haute-Garonne

L’association L’art en village a le plaisir de vous inviter à sa 18ème exposition de peintures et de sculptures !

Rendez-vous pour le vernissage de la 18ème exposition peintures et sculptures à Larra Cavaillé samedi 25 octobre 2025 à 18 h 00 à Larra Cavaillé. Comme tous les ans, les artistes de la région montrent leur travail, leur savoir faire, leurs imaginations. Venez et laissez vous séduire par la beauté des tableaux et des sculptures. Admirer les tableaux primés, sélectionnés par un jury compétent et indépendant. La soirée est accompagnée par un guitariste et un buffet pour clore le vernissage. .

English :

The L’art en village association is pleased to invite you to its 18th exhibition of paintings and sculptures!

German :

Der Verein L’art en village freut sich, Sie zu seiner 18. Gemälde- und Skulpturenausstellung einladen zu können!

Italiano :

L’associazione L’art en village è lieta di invitarvi alla sua 18a mostra di pittura e scultura!

Espanol :

La asociación L’art en village tiene el placer de invitarle a su 18ª exposición de pintura y escultura

