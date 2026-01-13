Vernissage exposition Se souviendra-t-on du chant des oiseaux ? Iffendic

Vernissage exposition Se souviendra-t-on du chant des oiseaux ?

Lieu-dit Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Le 13 février à 18h30, L’aparté vous convie au vernissage de l’exposition Se souviendra-t-on du chant des oiseaux ? de Lise Gaudaire, que le lieu d’art contemporain accueille du 26 janvier au 30 avril.

Dans sa pratique artistique, Lise Gaudaire s’intéresse aux rapports que l’homme entretient au paysage, à son territoire, à la manière qu’il a de le regarder et de l’appréhender et en particulier à celles et ceux qui le travaillent.

En résidence à L’aparté, munie de sa chambre photographique et de son micro, Lise Gaudaire observe les espaces naturels alentours, leurs usages et leurs anomalies. Elle enquête sur les oiseaux, les plantes et les traces fragiles du vivant. Elle rencontre habitants, militants, acteurs du territoire et enfants, et elle pose la question se souviendra-t-on du chant des oiseaux ? L’exposition fait dialoguer photographie, son, dessins et poésie pour interroger notre mémoire collective et notre capacité à écouter, observer, prendre soin de ce.ux qui nous entourent. .

Lieu-dit Trémelin Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 77 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

