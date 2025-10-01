Vernissage exposition « Seuil » de Bastien Marienne Espace de la Fonderie Marseille 2e Arrondissement

Du 01/10 au 08/10/2025 tous les jours de 18h à 22h.

Jeudi 9 octobre 2025 de 18h à 22h.

Du 10/10 au 17/10/2025 tous les jours de 18h à 22h. Espace de la Fonderie 6 rue Fonderie Vieille 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-01 18:00:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’Espace de la Fonderie

Vernissage de l’exposition Seuil de Bastien Marienne + l’occasion de (re)découvrir la cuisine de Michel Cantine.

Conçu comme un espace dédié à la création, l’Espace de la Fonderie offre des configurations modulables et variées, pensées pour accueillir des projets uniques et des événements créatifs.



Pour cette première soirée, nous avons le plaisir de présenter le vernissage de l’exposition Seuil de Bastien Marienne, artiste peintre. À travers des scènes de vie, des paysages et des intérieurs habités de figures parfois dissimulées, Bastien invite le spectateur à réfléchir sur la condition humaine et la fugacité de l’existence. .

Espace de la Fonderie 6 rue Fonderie Vieille 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@espacefonderie.com

English :

– Thursday, October 9, 6pm to 10pm -

We are delighted to invite you to the inauguration of the Espace de la Fonderie:

Opening of Bastien Marienne?s exhibition « Seuil » + the opportunity to (re)discover Michel Cantine?s cuisine.

German :

– Donnerstag, 9. Oktober von 18 bis 22 Uhr -

Wir freuen uns, Sie zur Einweihung des Espace de la Fonderie einladen zu können:

Vernissage der Ausstellung « Seuil » von Bastien Marienne + Gelegenheit, die Küche von Michel Cantine (wieder) zu entdecken.

Italiano :

– Giovedì 9 ottobre dalle 18.00 alle 22.00

Siamo lieti di invitarvi all’inaugurazione dell’Espace de la Fonderie:

Apertura della mostra « Seuil » di Bastien Marienne + possibilità di (ri)scoprire la cucina di Michel Cantine.

Espanol :

– Jueves 9 de octubre de 18:00 a 22:00

Tenemos el placer de invitarle a la inauguración del Espace de la Fonderie:

Inauguración de la exposición « Seuil » de Bastien Marienne + (re)descubrimiento de la cocina de Michel Cantine.

