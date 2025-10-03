VERNISSAGE EXPOSITION TAMBORNET Montarnaud

Esplanade Jean Moulin Montarnaud Hérault

Tarif : gratuit

Au programme du vernissage:

Visite commentée de l’exposition suivie de l’intervention du photographe Loïc Casanova.

Moment convivial offert par la commune.

Exposition Tambornet, une exposition co-produite par la CCVH et ISO Photo

La Vallée de l’Hérault met le tambourin à l’honneur avec une exposition photographique et patrimoniale itinérante.

Sous l’objectif de Loïc Casanova, la gestuelle des joueurs et joueuses est magnifiée, et mise en perspective avec le patrimoine local.

Découvrez ou redécouvrez ce sport profondément ancré sur l’est héraultais qui témoigne de la richesse et de la diversité culturelle du territoire .

Esplanade Jean Moulin Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 48 16

English :

Opening program:

Guided tour of the exhibition, followed by a talk by photographer Loïc Casanova.

Friendly reception hosted by the commune.

German :

Das Programm der Vernissage:

Kommentierte Besichtigung der Ausstellung, gefolgt von einem Vortrag des Fotografen Loïc Casanova.

Die Gemeinde lädt zu einem gemütlichen Beisammensein ein.

Italiano :

Programma di apertura:

Visita guidata alla mostra seguita da un intervento del fotografo Loïc Casanova.

Accoglienza amichevole da parte del Comune.

Espanol :

Programa de inauguración:

Visita guiada a la exposición seguida de una conferencia del fotógrafo Loïc Casanova.

Recepción amistosa ofrecida por la comuna.

