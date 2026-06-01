Vernissage exposition Tour du Monde Atelier F’Art-Ouest et Pégase La Martyre

La Martyre

Vernissage exposition Tour du Monde

Atelier F’Art-Ouest et Pégase 8 Rue Saint-Salomon La Martyre Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-27 13:00:00

Date(s) :

2026-06-27

L’atelier F’Art-Ouest accueil pour sa 16ème saison le public pour célébrer les visuels de ses apprentis sur le thème Tour du Monde . De 6 à 80 ans ils ont tous exploré la couleur des terres de leur choix d’études pour vous offrir une visite vibrante.

Les jeunes talents vous attendent nombreux et curieux pour leur concours qui octroyera le prix du public.

Si vous êtes intéressés par l’univers dessin et peinture ce jour d’informations et de préinscription pourrais vous offrir une opportunité.

Parallèlement à cet événement, notre association A.Tout’Art, recevra J.Michel Palacios un auteur pour une dédicace sur son tout nouveau recueil de poésies, vous pourrez le rencontrer et échanger autour de ces textes vivants.

La rue St Salomon à La Martyre est en fête entre les Arts et les Lettres.

D’autre part l’association propose des stages (3 jours) de peinture/dessin ouverts à l’inscription pour juillet. Renseignements et inscriptions par messagerie. .

Atelier F’Art-Ouest et Pégase 8 Rue Saint-Salomon La Martyre 29800 Finistère Bretagne +33 6 31 39 20 69

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English :

L’événement Vernissage exposition Tour du Monde La Martyre a été mis à jour le 2026-06-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS