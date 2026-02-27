[Vernissage exposition]: Traits de caractère avec JAimée Sancerre

[Vernissage exposition]: Traits de caractère avec JAimée Place Saint-Père Sancerre 2026-04-03

[Vernissage exposition]: Traits de caractère avec JAimée Sancerre vendredi 3 avril 2026.

[Vernissage exposition]: Traits de caractère avec JAimée

Place Saint-Père Sancerre Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03 18:30:00
fin : 2026-04-03

Date(s) :
2026-04-03

Venez découvrir l’exposition Traits de Caractère de l’artiste JAimée.
Pot de vernissage offert
Venez découvrir l’exposition Traits de Caractère de l’artiste JAimée.
Pot de vernissage offert 0  .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 52 52 

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English :

Come and discover the Traits de Caractère exhibition by artist JAimée.
Opening drink offered

L’événement [Vernissage exposition]: Traits de caractère avec JAimée Sancerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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