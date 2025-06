Vernissage exposition Un seul Dieu, trois regards – Valence 18 juin 2025 17:30

Drôme

Vernissage exposition Un seul Dieu, trois regards 54 Rue Amblard Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-18 17:30:00

fin : 2025-06-18 19:00:00

Date(s) :

2025-06-18

Vernissage d’ouverture de l’exposition organisé par La résidence Rochecolombe du Diaconat Protestant Drôme Ardèche et l’Association Paroles Communes, consacrée aux trois grandes religions monothéistes judaïsme, christianisme et islam.

54 Rue Amblard

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 29 30 secretariat@diaconat26-07.org

English :

Opening of the exhibition organized by La résidence Rochecolombe of the Diaconat Protestant Drôme Ardèche and the Association Paroles Communes, devoted to the three great monotheistic religions: Judaism, Christianity and Islam.

German :

Vernissage zur Eröffnung der Ausstellung, die von La résidence Rochecolombe des Diaconat Protestant Drôme Ardèche und der Association Paroles Communes organisiert wird und den drei großen monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam gewidmet ist.

Italiano :

Inaugurazione della mostra organizzata da La résidence Rochecolombe del Diaconato Protestante Drôme Ardèche e dall’Associazione Paroles Communes, dedicata alle tre grandi religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo e Islam.

Espanol :

Inauguración de la exposición organizada por La résidence Rochecolombe del Diaconat Protestant Drôme Ardèche y la Association Paroles Communes, dedicada a las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam.

L’événement Vernissage exposition Un seul Dieu, trois regards Valence a été mis à jour le 2025-06-13 par Valence Romans Tourisme