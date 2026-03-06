Vernissage exposition Variations Icaunaises, Mouv’ART Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne

Vernissage exposition Variations Icaunaises, Mouv’ART

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Début : 2026-04-11

Vernissage de l’exposition des artistes François Fildier, Corinne Joachim, Philippe Lafond, Jacqueline Lafond, Antoine Maiffret, Jean-Jacques Petit, Cécile Willers .

