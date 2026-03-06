Vernissage exposition Variations Icaunaises, Mouv’ART Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne
Vernissage exposition Variations Icaunaises, Mouv’ART Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne samedi 11 avril 2026.
Vernissage exposition Variations Icaunaises, Mouv’ART
Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Vernissage de l’exposition des artistes François Fildier, Corinne Joachim, Philippe Lafond, Jacqueline Lafond, Antoine Maiffret, Jean-Jacques Petit, Cécile Willers .
Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vernissage exposition Variations Icaunaises, Mouv’ART
L’événement Vernissage exposition Variations Icaunaises, Mouv’ART Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-03-03 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)