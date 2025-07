Vernissage Exposition « Voyage en Italie » Chapelle Saint Sébastien au coeur du village Bouchet

Chapelle Saint Sébastien au coeur du village 1 Rue de la Chapelle Bouchet Drôme

Début : Vendredi 2025-07-11 18:00:00

fin : 2025-07-11 20:00:00

2025-07-11

Vernissage de l’exposition « Voyage en Italie ».

Chapelle Saint Sébastien au coeur du village 1 Rue de la Chapelle Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 14 48 josee.gavarin@gmail.com

English :

Opening of the « Journey to Italy » exhibition.

German :

Vernissage der Ausstellung « Voyage en Italie » (Reise nach Italien).

Italiano :

Inaugurazione della mostra « Viaggio in Italia ».

Espanol :

Inauguración de la exposición « Viaje a Italia ».

L’événement Vernissage Exposition « Voyage en Italie » Bouchet a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence