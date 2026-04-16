Vernissage Exposition Yves Tilly Lieu-dit L’Abbaye Kerpert

Kerpert

Vernissage Exposition Yves Tilly

Lieu-dit L’Abbaye Abbaye de Coat Malouen Kerpert Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Venez assister au vernissage de l’exposition Entaille de Yves Tilly, visible jusqu’au 31 mai. .

Lieu-dit L’Abbaye Abbaye de Coat Malouen Kerpert 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 42 33

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English :

L’événement Vernissage Exposition Yves Tilly Kerpert a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol