Vernissage Exposition Yves Tilly Lieu-dit L’Abbaye Kerpert
Vernissage Exposition Yves Tilly Lieu-dit L’Abbaye Kerpert samedi 2 mai 2026.
Kerpert
Vernissage Exposition Yves Tilly
Lieu-dit L’Abbaye Abbaye de Coat Malouen Kerpert Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Venez assister au vernissage de l’exposition Entaille de Yves Tilly, visible jusqu’au 31 mai. .
Lieu-dit L’Abbaye Abbaye de Coat Malouen Kerpert 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 42 33
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English :
L’événement Vernissage Exposition Yves Tilly Kerpert a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol