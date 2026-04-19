Vernissage expositions de Printemps ÉLÉMENTS La Tannerie Bégard
Vernissage expositions de Printemps ÉLÉMENTS La Tannerie Bégard samedi 25 avril 2026.
Bégard
Vernissage expositions de Printemps ÉLÉMENTS
La Tannerie 29 Rue du Roudour Bégard Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez assister à l’exposition ÉLÉMENTS le samedi 25 avril. Cette exposition réunit quatre designers contemporains dont les pratiques interrogent les rapports sensibles, techniques et poétiques entre création et environnement. .
La Tannerie 29 Rue du Roudour Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 12 45
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L’événement Vernissage expositions de Printemps ÉLÉMENTS Bégard a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol