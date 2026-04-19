Vernissage expositions de Printemps ÉLÉMENTS La Tannerie Bégard

Bégard

Vernissage expositions de Printemps ÉLÉMENTS

La Tannerie 29 Rue du Roudour Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Venez assister à l’exposition ÉLÉMENTS le samedi 25 avril. Cette exposition réunit quatre designers contemporains dont les pratiques interrogent les rapports sensibles, techniques et poétiques entre création et environnement. .

La Tannerie 29 Rue du Roudour Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 12 45

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English :

L’événement Vernissage expositions de Printemps ÉLÉMENTS Bégard a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol