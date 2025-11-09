Vernissage famille, exposition Sous la pluie Musée d’arts de Nantes Nantes

Vernissage famille, exposition Sous la pluie Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 9 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-09 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Sur réservation gratuite dans la limite des places disponibles. En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Bravez la pluie, ou pas, pour venir au musée participer au vernissage spécial famille (+ 6 ans) !Au programme, visite de l’exposition et collations !Deux créneaux vous sont proposés, n’oubliez pas de réserver.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2125863887360400085