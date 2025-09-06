Vernissage Festival Dropt’Art Monségur
13 Rue des Victimes du 3 Août Monségur Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Le Festival Dropt’Art s’installe ce samedi 6 septembre pour vous partager le travail de Valentin HAVLICEK dans un vernissage. .
+33 5 56 61 60 12
