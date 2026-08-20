Vernissage Festival Imagin’Aire Aire-sur-l’Adour
samedi 3 octobre 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Vernissage Festival Imagin’Aire
Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:30:00
fin : 2026-10-31 12:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Vernissage à la médiathèque d’Aire à 11h30
Pour cette 2ème édition, les artistes exposant vous présenteront le thème du Regard en Liberté et vous embarqueront dans leur univers tantôt onirique, circassien, citadin, exotique ou bien encore atypique. Venez découvrir leurs oeuvres à la médiathèque, dans le parc, les rues et vitrines aturines, et poussez la porte de la galerie L’Aire des Arts qui accueillera un festival off En vrai où l’édulcoration n’a pas sa place mais l’art, oui !
L’équipe Air’tistic vous proposera des ateliers photographie méditative, photographie des arts vivants, des visites commentées et, en partenariat avec le cinéma Le Grand Bain, 5 projections de films.
Tout public .
Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
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English : Vernissage Festival Imagin’Aire
L’événement Vernissage Festival Imagin’Aire Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie
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