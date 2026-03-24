Vernissage | Géopoétiques | FRAC Bretagne PloumExpo Ploumagoar

Vernissage | Géopoétiques | FRAC Bretagne PloumExpo Ploumagoar vendredi 3 avril 2026.

Vernissage | Géopoétiques | FRAC Bretagne

PloumExpo 9 Rue Kergillouard Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:30:00
fin : 2026-04-03

Date(s) :
2026-04-03

Le vernissage de l’exposition Géopoétiques du FRAC Bretagne à PloumExpo invite à découvrir une sélection d’œuvres du FRAC Bretagne, mêlant photographie, sculpture, dessin, peinture et vidéo pour explorer paysages, territoires et imaginaires dans une approche sensible et accessible.   .

PloumExpo 9 Rue Kergillouard Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10 

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English :

L’événement Vernissage | Géopoétiques | FRAC Bretagne Ploumagoar a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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