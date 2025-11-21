Vernissage Histoires et Pochoirs par Eva B. ESAT La Fabrik A’Lier Cusset
Vernissage Histoires et Pochoirs par Eva B. ESAT La Fabrik A’Lier Cusset vendredi 21 novembre 2025.
Vernissage Histoires et Pochoirs par Eva B.
ESAT La Fabrik A’Lier 32 rue de Provence Cusset Allier
On se retrouve à 18h pour découvrir les illustrations originales de deux livres jeunesse par Eva B.
Visite, rencontre de l’artiste , dédicace, vente et verre de l’amitié.
ESAT La Fabrik A’Lier 32 rue de Provence Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 78 88 m.friere@esat-creuzier.fr
English :
Join us at 6pm to discover Eva B?s original illustrations for two children?s books.
Visit, meet the artist, book signing, sales and a drink.
German :
Wir treffen uns um 18 Uhr, um die Originalillustrationen von Eva B. für zwei Jugendbücher zu entdecken.
Besichtigung, Treffen mit der Künstlerin, Signieren, Verkauf und Umtrunk.
Italiano :
Unitevi a noi alle 18.00 per scoprire le illustrazioni originali di Eva B per due libri per bambini.
Visita, incontro con l’artista, firma del libro, vendita e aperitivo.
Espanol :
Acompáñenos a las 18.00 horas para descubrir las originales ilustraciones de Eva B para dos libros infantiles.
Visita, encuentro con la artista, firma de libros, venta y copa.
