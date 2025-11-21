Vernissage Histoires et Pochoirs par Eva B. ESAT La Fabrik A’Lier Cusset

Vernissage Histoires et Pochoirs par Eva B.

ESAT La Fabrik A’Lier 32 rue de Provence Cusset Allier

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

On se retrouve à 18h pour découvrir les illustrations originales de deux livres jeunesse par Eva B.

Visite, rencontre de l’artiste , dédicace, vente et verre de l’amitié.

.

ESAT La Fabrik A’Lier 32 rue de Provence Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 78 88 m.friere@esat-creuzier.fr

English :

Join us at 6pm to discover Eva B?s original illustrations for two children?s books.

Visit, meet the artist, book signing, sales and a drink.

German :

Wir treffen uns um 18 Uhr, um die Originalillustrationen von Eva B. für zwei Jugendbücher zu entdecken.

Besichtigung, Treffen mit der Künstlerin, Signieren, Verkauf und Umtrunk.

Italiano :

Unitevi a noi alle 18.00 per scoprire le illustrazioni originali di Eva B per due libri per bambini.

Visita, incontro con l’artista, firma del libro, vendita e aperitivo.

Espanol :

Acompáñenos a las 18.00 horas para descubrir las originales ilustraciones de Eva B para dos libros infantiles.

Visita, encuentro con la artista, firma de libros, venta y copa.

