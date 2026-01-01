Vernissage – Infinite Universes : Secret Cave Centre tchèque de Paris Paris

Secret Cave

Weary Knights, Shiny Altars & Heavy Gods

Un geste de peintre, une empreinte de main dans l’argile ou une réplique de poignard peuvent nous rappeler que les éléments des jeux vidéo, qui sont en apparence évidents, sont le résultat d’évolutions historiques spécifiques – et qu’ils façonnent imperceptiblement notre réalité.

Les artistes tchèques ici présentés sortent les éléments des jeux vidéo de leur contexte d’origine et nous les montrent sous un nouvel angle. Ils remettent en question les stéréotypes narratifs (Amálie Dudová), commentent la logique des jeux de rôle (Matyáš Fiala) ou créent des collages à partir d’interfaces utilisateur (Alexandra Surovková). Ils utilisent une perspective de jeu (Klára Latta), décomposent les images de jeux canoniques (Vojtěch Luksch) et brouillent la frontière entre la réalité et le virtuel (Argišt Alaverdyan).

La pelote du fil d’Ariane commence à se démêler. La quête commence



Artists et créateurs:

Argišt Alaverdyan Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Prague (AVU), il se consacre dans sa pratique artistique principalement à la peinture, représentant des mondes fictifs et les liens ou la confusion entre différentes réalités. Son travail aborde des questions d’identité, des réflexions sur les crises mondiales et les principes du jeu vidéo, qu’il traduit sous une forme abstraite et/ou métaphorique.

Amálie Dudová (2004) Amálie étudie à la Faculté des Arts de l’Université d’Ostrava, avec une spécialisation dans la peinture et le dessin. Elle réfléchit sur les thématiques du traumatisme social et de la désillusion sous-culturelle, combinant les propriétés mélancoliques des images avec des fragments de textes ; des espoirs déçus qui se reflètent dans une situation sociale opaque. Le récit de ses œuvres oscille entre la mythologie personnelle et un contexte culturel plus large, remettant en question le concept de réalité et la possibilité d’une impulsion utopique pour la surmonter.

Matyáš Fiala (2000) Étudiant en sculpture figurative à l’Académie des Beaux-Arts de Prague. Dans son travail, Matyáš se concentre sur la narration spatiale. Ses œuvres sont riches en expériences et en histoires, à l’image de la façon dont nous évoluons dans nos propres vies. Matyáš appartient à une génération qui a grandi en jouant aux jeux vidéo et il transpose leurs esthétiques dans le contexte souvent éclectique de la sculpture. Il travaille avec les mythes, les motifs fantastiques et la culture Internet.

Klára Latta (1999) Klára Latta étudie actuellement au Studio Graphique de l’Académie des Beaux-Arts de Prague. Dans son travail, elle utilise la perspective isométrique des jeux vidéo. Klára insère dans ses peintures des personnages qui rappellent les unités des jeux de stratégie au tour par tour ainsi que les avatars de jeux de rôle, qui, debout sur des carreaux et mis en évidence à côté de décors en lévitation, nous donnent un peu l’impression d’être au niveau de l’éditeur du jeu.

Vojtech Luksch (1992): Vojtěch est diplômé du Studio de Peinture de la Faculté des Beaux-Arts de l’Université technologique de Brno. Ses peintures et ses objets s’inspirent de scènes tirées de jeux vidéo. Sur ses toiles, il transforme des fragments d’interfaces utilisateur, des monstres et des bribes d’histoires. Vojtěch transforme des éléments fonctionnels en apparence ordinaires, tels que des icônes et des curseurs, en objets esthétiques uniques. Il intègre souvent d’autres matériaux dans ses peintures, y compris du métal et des textiles.

Alexandra Surovková (1999) Étudiante en peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Prague, Alexandra donne forme à des espaces numériques et les transfère sur ses toiles. Ses peintures invitent les spectateurs à réfléchir à la manière dont la technologie influence notre perception de nous-mêmes et à réfléchir aux moyens de préserver un sentiment de connexion et d’authenticité à l’ère numérique. À travers son travail, elle tente d’offrir une perspective non conventionnelle sur le thème de la solitude virtuelle.

Conservateur, texts: Ondřej Trhoň (1993) Critique et théoricien culturel. Ondřej s’intéresse souvent aux jeux vidéo et à leur contexte sociopolitique. Il contribue au site web ČT Art et à la plateforme en ligne Artalk, et publie le magazine indépendant Dýpt ainsi que l’anthologie Avatar Studies. Il est membre du collectif artistique de jeux vidéo No Fun, qui figure parmi les lauréats du prix Jindřich Chalupecký (2024) récompensant les artistes émergents vivant ou travaillant en République tchèque. Il travaille comme rédacteur pour la section Post-lit du magazine littéraire et culturel Revue Prostor et au studio de jeux vidéo Charles Games, basé à Prague.

Traduction: Alena Kopecká

Production: Radka Ondráčková, Anna Hrabáčková, Anastasiia Artemyak

Infinite Universes

Le projet a pour objectif d’introduire le public aux jeux vidéo contemporains tchèques dans leur complexité. L’objectif est de ne pas seulement présenter les jeux individuellement mais de mettre en avant le processus créatif et les approches adoptés par les studios selon les thèmes choisis pour leur élaboration.

Connaissez-vous les jeux Arma (Bohemia Interactive Studio – 2022), Euro Truck Simulator 2 (SCS Software – 2012), Kingdom Come: Deliverance I et II (Warhorse Studios – 2018 et 2025), ou encore Mafia: Definitive Edition (Hangar 13 – 2020) ? Ils ont deux points en commun : avoir été développés par des studios tchèques et figurer parmi les jeux vidéo présentés dans l’exposition qui a débuté le 5 décembre au Centre tchèque de Paris.

L’exposition Infinite Universes présente des jeux de grands studios ainsi que des jeux plus petits et prometteurs qui revêtent une valeur artistique pour leur dessin, leur animation et leur musique. Le titre de l’exposition symbolise le désir des développeurs de créer des univers de jeu diversifiés et sans frontières. Les développeurs de jeux ont créé des univers de jeux originaux et non conventionnels qui offrent des possibilités illimitées d’exploration et d’immersion dans des mondes virtuels. En alliant le jeu avec des panneaux explicatifs concernant le processus de développement de jeux vidéo, Infinite Universes vous propose de vous plonger dans une fusion fascinante d’art, de divertissement et de technologie !

Depuis 2023, l’exposition Infinite Universes parcourt le monde. Elle a été présentée à Prague, Ljubljana, New York, Londres, Tokyo, Hong Kong en 2024 et à Taïwan et au Caire en 2025.

https://youtu.be/8rr7bLL66xU

Saisissez cette occasion unique de redécouvrir vos jeux préférés ainsi que de découvrir de nombreux autres jeux moins connus émergents de la scène vidéoludique tchèque.

Nous nous aventurons chaque jour dans des mondes virtuels. Que se passe-t-il lorsque l’on échange l’écran contre une toile ? Venez vous immergez dans l’univers virtuel des jeux vidéo tchèque avec les tableux inspirés pars les mondes vidéoludiques au Centre tchèque de Paris !

Le mercredi 28 janvier 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-28T19:00:00+01:00

fin : 2026-01-28T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-28T18:00:00+02:00_2026-01-28T22:00:00+02:00

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

Métro -> 4 : Saint-Germain-des-Prés (Paris) (297m)

Bus -> 3995 : Jacob (Paris) (109m)

Vélib -> Beaux-Arts – Bonaparte (58.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://paris.czechcentres.cz/fr/programme/infinite-universes-vernisaz +33153730022 paris@czechcentres.cz https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ



Afficher la carte du lieu Centre tchèque de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

