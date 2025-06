Vernissage Jean Pierre Leger Transparence Saint-Dié-des-Vosges 21 juin 2025 17:00

Exposition aux jardins de la Chapelle par l’artiste peintre Jean-Pierre LÉGER.Tout public

14 rue Claude Bassot

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 36 90 34 20 contact@lesjardinsdelachapellesaintroch.fr

English :

Exhibition in the Chapelle gardens by painter Jean-Pierre LÉGER.

German :

Ausstellung in den Gärten der Kapelle durch den Maler Jean-Pierre LÉGER.

Italiano :

Mostra nei giardini della Chapelle del pittore Jean-Pierre LÉGER.

Espanol :

Exposición en los jardines de la Chapelle del pintor Jean-Pierre LÉGER.

