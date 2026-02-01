Vernissage Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Vernissage Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Vernissage d’une nouvelle exposition au Kaïflo

Présentation de la nouvelle exposition Sublimations de Morgane Regnier.

Entrée libre. .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening of a new exhibition at Kaïflo

L’événement Vernissage Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-02-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis