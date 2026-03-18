VERNISSAGE LA MÉDUSE ÉLECTRIQUE SÈTE

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Venez découvrir en avant première la nouvelle sélection d’artisans d’art. L’occasion de trinquer ensemble, de rencontrer les créateurs du collectif et de leur poser mille questions. Les portes seront ouvertes à partir de 18h !

Venez découvrir en avant première la nouvelle sélection d’artisans d’art. L’occasion de trinquer ensemble, de rencontrer les créateurs du collectif et de leur poser mille questions. Les portes seront ouvertes à partir de 18h ! .

Sète 34200 Hérault Occitanie collectifcourtscircuits@gmail.com

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English :

Come and preview the new selection of artisans. It’s an opportunity to toast together, meet the collective’s creators and ask them a thousand questions. Doors open at 6pm!

L’événement VERNISSAGE LA MÉDUSE ÉLECTRIQUE SÈTE Sète a été mis à jour le 2026-03-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE