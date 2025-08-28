Vernissage Laugh at first sight Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement

Jeudi 28 août 2025 de 17h à 23h. Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de sa programmation artistique et à l’occasion d’Art-o-rama 2025, Le Couvent vous invite au vernissage de l’exposition Laugh at first sight par 16b éditions.

Soirée de vernissage le 28 août de 17h à 23h



Laugh at first sight, rire au premier regard, est une ode à l’humour. Faire rire est tout un art, et l’art qui fait rire est précieux et encore trop rare.

Cette exposition se veut révélatrice de ce que l’humour, par le détournement, l’accumulation, la parodie, peut offrir comme force libératrice et dénonciatrice. L’art contemporain présente souvent une caractéristique inaccessible, par sa forme ou son discours ; l’humour est quant à lui un médium de compréhension généreux, qui permet de rire de notre environnement tout en le questionnant, et qui permet avant tout de rire de soi.



16b éditions investit la chapelle du couvent lors d’une exposition collective avec pour trame de fond humour et art contemporain, une relation qui nous veut du bien.



Le duo d’artistes Angela Netchak et Lou Vegas, créatrices du projet 16b éditions s’essaient aux rôles de curatrices pour la première fois, l’occasion pour elles de mettre à l’honneur un de leurs outils de prédilection le rire.



L’exposition présente les travaux d’une sélection d’artistes, plasticien.nes et performeuses, dont les pratiques ont en commun une dimension humoristique. Cette dernière, qu’elle soit absurde, satirique ou parodique se révèle comme outil artistique dénonciateur et fédérateur. Le proverbe dit “Mieux vaut en rire qu’en pleurer“, 16b tente d’en faire la démonstration avec Laugh at first sight.



Détail de la soirée

18H

Projection de film–PHOENIX ATALA

Défaillance Critique,

Flm-conversation de SF orienté méta où une communauté queer, racisée constituée d’une bande d’artistes androides résistantx, utilise le voguing comme une arme pour s’auto-pirater.



19H

BUFFET DELUXE

Par 16B



19H30

Performance–MERYAM BENBACHIR

Le seum,



20H

Performance–PJ HORNY

I LOVE MASKS, Comment être féminine sans se la péter ?



21H

Performance cabaret–POX

Je suis salade, À travers un numéro d’effeuillage Pox nous raconte le récit initiatique d’une salade. Coincée au fond d’un supermarché sordide, elle envoie promener les injonctions pour vivre sa vie et slay au cabaret



Jusqu’a 23H

DJ set –BYELESLIE

—————————————



Curation 16b editions

Avec l’aide d’Alexia Abed & Lea Lascaud



Artistes invité.es:



Meryam Benbachir

Le seum, performance et sculptures



Meryam Benbachir se demande souvent combien ça vaut un token, ce qui est fascinant c’est que ça change constamment, en fonction de qui le tient, de quand et où on est. Depuis 1999 elle à eu une valeur ajoutée d’un diplôme et un déficit de 4-5 jetons. La faillite, l’écriture et l’installation sont ses solutions principales. Elle essaye actuellement de créer une chambre du commerce du tokenisme.



Charles-Arthur Feuvrier

Savat dodo, installation vidéo et sculptures



Né en 1997, Charles-Arthur Feuvrier est un artiste mauricien et français qui vit et travaille à Marseille.À travers la sculpture et la vidéo, il déforme et réinvente les mythes qui traversent aussi bien sa région d’origine les Mascareignes que notre existence numérique. Avec autant d’humour que de satire, il compose des narrations hallucinogènes à partir de figures centrales, autour desquelles se déploient des formes et des récits critiques.



Geun young Hwang

185 bébés tortues & entretien avec M.Marguerite, installation et vidéo sur vidéo



Geun young Hwang est née en 1991 à Séoul, en Corée du Sud, et a obtenu son diplôme de l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence en 2022. L’artiste vit et travaille à Marseille.L’absurde et l’humour occupent une place centrale dans son travail. Non pas dans une visée comique, mais comme des leviers pour créer une brèche émotionnelle, désamorcer les tensions et instaurer un lien de confiance avec le public. Elle prolonge ses performances par des installations dans lesquelles l’espace devient un champ de bataille un lieu de conflit latent, où objets, traces et vestiges portent la mémoire d’un affrontement toujours en cours, sous une nouvelle forme.



Fabienne Audeoud

L’indicible, installation



Fabienne Audéoud vit et travaille à Paris, après une douzaine d’années passées à Londres et deux ans à la Jan van Eyck Academy à Maastricht. Son corpus d’oeuvres inclut des séries de peintures, des vidéos, une collection de parfums, un magasin de pulls et des performances musicales. Il s’articule autour des notions de relations de pouvoir, en particulier à travers le langage, le genre et la signification politique de la représentation.Plutôt que l’illustration d’un positionnement critique ou de (dé)monstration d’un savoir, elle cherche à créer un espace dans lequel elle peut intervenir, où une action est possible, avec comme principe ce que Robert Garnett décrit comme une logique de l’humour, d’émotions perturbées et perturbantes, plutôt qu’un commentaire ironique.



Phoenix Atala

Défaillance critique, film



Phoenix Atala est un artiste franco-marocain trans, transversal, transdisciplinaire, investi dans les pratiques décoloniales et queer, les futurs spéculatifs et transformatifs. Son travail explore, décortique, malmène les techniques du cinéma, de la performance, de la Stand-Up, du rap, des usages de la parole et la web-série. Le plus souvent, et de plus en plus, Atala travaille de manière collective et collaborative.



PJ Horny

I <3 MASC, performance Artiste vidéaste et performeuse, Garance Eva Oliveras se forme à la Haute Ecole des Arts du Rhin de Strasbourg dont elle est diplômée en 2020. Elle vit et travaille aujourd'hui en région parisienne après être partie s'installer à Mexico, une ville où elle désapprend et se dédouble. Elle y développe de nouveaux moyens de communication qu'elle nomme extensions . C'est la-bas que naît son alter ego du nom de PJ Horny, qu'elle qualifie d' avatar et qui grandit comme une excroissance. Les performances de PJ Horny la mettent en scène en maître de cérémonie ou en conférencière, une place de savante qu'elle détourne avec humour, faisant sortir de son écran les trends et les débats qui habitent la toile, notamment celle de TikTok.

