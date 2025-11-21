Vernissage LE ZÈBRE Le jardin pêcheur Bordeaux

Vernissage LE ZÈBRE Vendredi 21 novembre, 18h30 Le jardin pêcheur Gironde

VERNISSAGE – Le Zèbre ✨

Le Jardin Pêcheur, 11 Rue Lucien Faure, Bordeaux (près de la Cité du Vin et du Pont Chaban-Delmas)

21 novembre | 18h30 – 20h00

Plongez dans la nuit, la lumière et le rêve à travers une quinzaine de toiles. Flânez, contemplez, échangez… et si le cœur vous en dit, vous pourrez acheter vos coups de cœur et prolonger la soirée autour d’un dîner.

« Ma peinture est une poésie sans sons, ma poésie est une peinture bavarde. » – Le Zèbre

lezebre-art.com

