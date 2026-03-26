[Vernissage] L’Église Saint-Pierre, c’est aussi au musée Quesnel-Morinière Musée Quesnel-Morinière Coutances

[Vernissage] L’Église Saint-Pierre, c’est aussi au musée Quesnel-Morinière

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 18:00:00

fin : 2026-04-07 20:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Vernissage de l’exposition temporaire du musée Quesnel-Morinière sur l’église Saint-Pierre. Une présentation des œuvres représentant l’église et des objets liés à l’édifice. .

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr

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English : [Vernissage] L’Église Saint-Pierre, c’est aussi au musée Quesnel-Morinière

L’événement [Vernissage] L’Église Saint-Pierre, c’est aussi au musée Quesnel-Morinière Coutances a été mis à jour le 2026-03-26 par Coutances Tourisme