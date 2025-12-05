Vernissage Les fezous d’Angèle Peillac

Vernissage Les fezous d’Angèle

17 Rue du Stade Peillac Morbihan

La boutique éphémère d’Angèle, Les Fezous d’Angèle, ouvrira ses portes avec un petit vernissage !

Il sera suivi du traditionnel Boeuf Angelée.

Venez découvrir les créations de vos artisan.es locales céramiques, lampes, peintures, livres, bijoux, tisanes, créations végétales, couronnes de fleurs…

Quoi de mieux que d’offrir local pour Noël !?

Le bar sera ouvert, l’occasion de faire ses emplettes tout en sirotant un verre dans la convivialité ! .

