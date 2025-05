Vernissage Les Flottants – Château de Montsoreau – Musée d’Art contemporain Montsoreau, 28 juin 2025, Montsoreau.

Vernissage Les Flottants Château de Montsoreau – Musée d’Art contemporain Montsoreau Samedi 28 juin, 18h00 Vernissage public, entrée libre et gratuite

Vernissage le 28 juin à 18h dans La Folie, située en bords de Loire, près du parking du château de Montsoreau. Un projet sonore sera présenté dans la cour d’honneur du château

Du 10 au 14 Mars 2025, six étudiants de TALM Tours accompagnés des artistes – enseignants Thierry Mouillé et Diego Movilla ont descendu puis remonté la Loire de Rochecorbon près de Tours à Montsoreau. L’association tourangelle La Rabouilleuse (Ecole de Loire) a organisé le déplacement en bateau traditionnel sur cette « surface que des étudiants Maxime Charbonnier, Mickael Cresset, Loreleï Ladent, Clément Sauzin, Maximilien Tchakarian et Lison Tiller devaient interroger et conquérir ».

Le Château de Montsoreau – musée d’Art contemporain attendait cette expérience avec une idée en tête : accueillir la restitution de cette aventure dans « La Folie », bâtiment situé dans le parc du Château de la Loire et consacré depuis sa construction aux grands fleuves d’Europe. Flottaison, flottement, « flottants » donc, mais aussi surface, espace, étendue, flux, durée, environnement ont été les sujets privilégiés pour le travail de ces étudiantes et étudiants issus de la 1ère à la 4ème année d’Ecole des Beaux-Arts. La folie sera donc investie et présentée au public du 28 juin au 10 septembre 2025.

A l’occasion du vernissage, le 28 juin à 18h, un projet sonore initié par Thierry Mouillé et Rubin Steiner sera présenté dans la cour d’honneur du château. Depuis 2024, l’Ecole de Tours accueille de jeunes artistes-étudiantes et étudiants autour des pratiques de synthétiseurs modulaires et des relations de celles-ci avec le monde des arts visuels. Les premières sessions ont été dirigées par Rubin Steiner, en workshop au Château du Plessis (Tours – La Riche) autour des figures féministes de la musique électronique, Pauline Oliveros, Eliane Radigue, Bebe Baron et Delia Derbyshire dans le cadre du festival SUPERFLUX.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-28T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-28T21:00:00.000+02:00

1



Château de Montsoreau – Musée d’Art contemporain Passage du marquis de Geoffre, 49730 Montsoreau Montsoreau 49730 Maine-et-Loire