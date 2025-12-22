Vernissage L’Expo Idéale, couleur et papier Rue de l’Homme de Bois Honfleur

Vernissage L’Expo Idéale, couleur et papier

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 17:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-02

Venez assister au vernissage de l’exposition idéale par les élèves de l’école Caubrière

Venez assister au vernissage de l’exposition idéale par les élèves de l’école Caubrière .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00

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English : Vernissage L’Expo Idéale, couleur et papier

Come along to the opening of the ideal exhibition by pupils from the Caubrière school

L’événement Vernissage L’Expo Idéale, couleur et papier Honfleur a été mis à jour le 2026-03-25 par Calvados Attractivité