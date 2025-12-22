Vernissage L’Expo idéale Rue de l’Homme de Bois Honfleur
Vernissage L’Expo idéale Rue de l’Homme de Bois Honfleur jeudi 9 avril 2026.
Vernissage L’Expo idéale
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 17:30:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Vernissage de L’expo idéale par l’atelier Arte Danse Collège Alphonse Allais et les classes de CM de l’école Caubrière
Vernissage de L’expo idéale par l’atelier Arte Danse Collège Alphonse Allais et les classes de CM de l’école Caubrière .
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00
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English : Vernissage L’Expo idéale
Opening of L’expo idéale by the Arte Danse workshop Collège Alphonse Allais and CM classes from école Caubrière
L’événement Vernissage L’Expo idéale Honfleur a été mis à jour le 2026-03-25 par Calvados Attractivité
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