Vernissage littéraire Médiathèque de Saint-Pourçain-sur-sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule

Vernissage littéraire

Médiathèque de Saint-Pourçain-sur-sioule 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Rencontre littéraire avec Igor Kubiak autour de son recueil Plumes . Découvrez comment des dizaines de voix de jeunes se mêlent à celle du poète pour célébrer la beauté du monde.

Médiathèque de Saint-Pourçain-sur-sioule 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 80 66

English :

Literary encounter with Igor Kubiak about his collection Plumes . Discover how dozens of young voices mingle with the poet’s to celebrate the beauty of the world.

