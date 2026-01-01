VERNISSAGE LITTÉRAIRE SOUEICHKFÉ Soueich
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne
Début : 2026-01-21 19:30:00
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Le SoueichKfé vous invite à son vernissage littéraire !
Deux auteurs régionaux Fred Blu et Jean Darot croisent les présentations de leurs deux ouvrages Photo de Classes et Le Chant de l’Ourse en présence de leur Éditeur Gilles Vincent. .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
English :
SoueichKfé invites you to its literary vernissage!
