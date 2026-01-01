VERNISSAGE LITTÉRAIRE SOUEICHKFÉ Soueich

VERNISSAGE LITTÉRAIRE

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 19:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Le SoueichKfé vous invite à son vernissage littéraire !

Vernissage littéraire !

Deux auteurs régionaux Fred Blu et Jean Darot croisent les présentations de leurs deux ouvrages Photo de Classes et Le Chant de l’Ourse en présence de leur Éditeur Gilles Vincent. .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SoueichKfé invites you to its literary vernissage!

L’événement VERNISSAGE LITTÉRAIRE Soueich a été mis à jour le 2026-01-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE