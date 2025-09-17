VERNISSAGE LIVRE À VOIR / OBJETS À LIRE Longages
VERNISSAGE LIVRE À VOIR / OBJETS À LIRE Longages mercredi 17 septembre 2025.
VERNISSAGE LIVRE À VOIR / OBJETS À LIRE
Rue de la Halle Longages Haute-Garonne
Début : 2025-09-17 14:30:00
fin : 2025-09-17 16:30:00
2025-09-17 2025-09-19
Venez participer au vernissage livre à voir / objets à lire avec l’artiste Aureline Caltagirone !
Un projet PAHLM, organisé par la Médiathèque de Longages. .
Rue de la Halle Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 12 28
English :
Join artist Aureline Caltagirone for her vernissage of books to see/objects to read!
German :
Nehmen Sie an der Vernissage livre à voir / objets à lire mit der Künstlerin Aureline Caltagirone teil!
Italiano :
Unitevi all’artista Aureline Caltagirone per il suo vernissage di libri da vedere/oggetti da leggere!
Espanol :
Únase a la artista Aureline Caltagirone en su vernissage de libros para ver/objetos para leer
