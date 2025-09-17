VERNISSAGE LIVRE À VOIR / OBJETS À LIRE Longages

Tarif : – –

Venez participer au vernissage livre à voir / objets à lire avec l’artiste Aureline Caltagirone !

Un projet PAHLM, organisé par la Médiathèque de Longages. .

Rue de la Halle Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 12 28

English :

Join artist Aureline Caltagirone for her vernissage of books to see/objects to read!

German :

Nehmen Sie an der Vernissage livre à voir / objets à lire mit der Künstlerin Aureline Caltagirone teil!

Italiano :

Unitevi all’artista Aureline Caltagirone per il suo vernissage di libri da vedere/oggetti da leggere!

Espanol :

Únase a la artista Aureline Caltagirone en su vernissage de libros para ver/objetos para leer

