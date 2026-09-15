Vernissage Maluce La Cantine des Chaprais – par Carte Blanche. Besançon
vendredi 18 septembre 2026 · La Cantine des Chaprais - par Carte Blanche. · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Vernissage Maluce
La Cantine des Chaprais – par Carte Blanche. 18 Rue de la Cassotte Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 22:30:00
Date(s) :
2026-09-18
venez découvrir l’univers fantasmatique de Born to Luce à l’occasion du vernissage de son exposition.
Son travail sera visible jusqu’au 17 octobre, avec plusieurs surprises proposées spécialement pour cette soirée de lancement.
Une occasion de découvrir l’artiste et son univers dans une ambiance conviviale. .
La Cantine des Chaprais – par Carte Blanche. 18 Rue de la Cassotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 99 71 93 reseau.carteblanche@gmail.com
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English : Vernissage Maluce
L’événement Vernissage Maluce Besançon a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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