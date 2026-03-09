Vernissage Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy

Vernissage

Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Vernissage de l’exposition de Maryse Grousson, Pour suivre la lumière, choisir la paix . L’univers de Maryse, une œuvre poétique où la couleur et la lumière invite à la sérénité.

Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 amiseglisedesaintvoy@gmail.com

English :

Opening of Maryse Grousson’s exhibition, Pour suivre la lumière, choisir la paix . Maryse’s universe, a poetic work where color and light invite serenity.

