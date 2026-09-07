AGENDA · Roubaix
Vernissage « Mohamed Ramoul », Hotel de ville de Roubaix, Roubaix
mercredi 14 octobre 2026 · Hotel de ville de Roubaix · Roubaix
Informations pratiques
Vernissage « Mohamed Ramoul » Mercredi 14 octobre, 18h30 Hotel de ville de Roubaix Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T18:30:00+02:00 – 2026-10-14T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-14T18:30:00+02:00 – 2026-10-14T19:30:00+02:00
Hotel de ville de Roubaix 17 Grand place – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Vernissage de l’exposition « Mohamed Ramoul’
Thomas Sabourin et Yasmina-Jeanne Ramoul-Sabourin
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