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Vernissage « Mohamed Ramoul », Hotel de ville de Roubaix, Roubaix

mercredi 14 octobre 2026 · Hotel de ville de Roubaix · Roubaix

Vernissage « Mohamed Ramoul », Hotel de ville de Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Hotel de ville de Roubaix
Adresse
17 Grand place - 59100 Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Vernissage « Mohamed Ramoul » Mercredi 14 octobre, 18h30 Hotel de ville de Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T18:30:00+02:00 – 2026-10-14T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-14T18:30:00+02:00 – 2026-10-14T19:30:00+02:00

Hotel de ville de Roubaix 17 Grand place – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Vernissage de l’exposition « Mohamed Ramoul’

Thomas Sabourin et Yasmina-Jeanne Ramoul-Sabourin

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