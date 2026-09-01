VERNISSAGE – MUB – EXPOSITIONS FIBRES, MATIÈRE(S), MOUVEMENTS / KOKESHI MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel

jeudi 17 septembre 2026 · MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE · Revel

Informations pratiques

Revel

VERNISSAGE – MUB – EXPOSITIONS FIBRES, MATIÈRE(S), MOUVEMENTS / KOKESHI

MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Découvrez deux expositions consacrées au bois tourné au MUB

Rendez-vous à 18h30 au Musée du Bois et de la Marqueterie de Revel, pour le vernissage des deux nouvelles expositions dédiées au bois tourné :

– FIBRE, MATIÈRE ET MOUVEMENTS

Le tournage sur bois, un dialogue entre la main, l’outil et la matière. Cette exposition met en lumière la richesse de ce savoir-faire à travers les œuvres de 28 créateur·rices, membres de l’AFTAB et de l’École Escoulen. Des pièces aux formes et aux univers variés témoignent d’une pratique aujourd’hui à la croisée des métiers d’art, du design et de la sculpture.

– KOKESHI

Un voyage au cœur de l’art traditionnel japonais du tournage sur bois. Découvrez l’univers fascinant des kokeshi, ces poupées japonaises emblématiques façonnées au tour à bois. À travers plus de 200 pièces issues de la collection privée de Corinne Déchelette, l’exposition présente les 11 grands styles traditionnels ainsi que les kokeshi créatives, formes contemporaines de cet art ancestral. Le parcours fait également dialoguer bois, textile et papier, avec des œuvres en origami et une sélection de kimonos aux motifs kokeshi. .

MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 72 10

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English :

Discover two exhibitions dedicated to woodturning at the MUB

L’événement VERNISSAGE – MUB – EXPOSITIONS FIBRES, MATIÈRE(S), MOUVEMENTS / KOKESHI Revel a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE