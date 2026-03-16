À l’occasion du vernissage de Music Is a Weapon, venez découvrir une exposition de médiation culturelle qui explore la musique comme un langage, une mémoire et un outil de transmission.

À travers une sélection de titres issus des musiques africaines et de leurs diasporas, l’exposition propose d’écouter autrement et de plonger dans les contextes culturels, sociaux et artistiques qui ont façonné ces musiques.

Pensée comme un lieu d’écoute, de partage et d’échange, l’exposition vous offre un moment convivial et ouvert à tous, où chaque morceau invite à découvrir des histoires, des mémoires et des héritages culturels.

Un projet qui explore la musique comme un langage, une mémoire et un moyen de transmission.

Le samedi 25 avril 2026

de 16h00 à 19h00

gratuit

Tous publics, entrée libre !

Réservation conseillée pour nous permettre de vous accueillir au mieux.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T16:00:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00

Tendance 19 143 Rue de Crimée 75019 Métro Laumière Ligne 5 ou Bus 60Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/686499-c-vernissage-music-is-a-weapon-25-avril?header=%2Fpage%2F3826546-vernissage-music-is-a-weapon-25-avril +33769129216 tendanceparis19@gmail.com



Afficher la carte du lieu Tendance 19 et trouvez le meilleur itinéraire

