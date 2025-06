Vernissage musical de l’exposition Souffle de Provence – Mairie annexe Saint-Mitre Granettes Pey Blanc / 1er étage et jardins Aix-en-Provence 24 juin 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

Vernissage musical de l’exposition Souffle de Provence Mardi 24 juin 2025 de 18h à 22h. Mairie annexe Saint-Mitre Granettes Pey Blanc / 1er étage et jardins 403 avenue Jean monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

À l’occasion de l’année Cézanne, l’exposition Souffle de Provence ouvre ses portes à la Bastide du parc Saint-Mitre à Aix-en-Pce. Vivez une soirée artistique et festive au cœur de la Bastide et des jardins du parc déambulation.

À l’occasion de Cezanne 2025, venez découvrir l’exposition Souffle de Provence, du mardi 24 juin au jeudi 17 juillet à la Bastide du parc Saint-Mitre. Cette exposition met à l’honneur deux artistes liés par la lumière de Provence Albert de Courtois, contemporain de Cezanne, et son arrière-petite-fille, Cécile de Welle.

Soirée d’ouverture musicale :

Dès 18h, plongez dans une soirée artistique, festive et conviviale au cœur des jardins du parc Saint-Mitre. Profitez d’une déambulation artistique et musicale puis assistez au vernissage officiel de l’exposition au sein de la Bastide.

Pour finir la soirée, une performance exceptionnelle live painting de Cécile de Welle accompagnée du DJ set de Chichi Queen. Un moment festif et poétique à ne pas manquer !



L’exposition Du 24 juin au 17 juillet

Du 24 juin au 17 juillet, Souffle de Provence nous invite à un dialogue entre les œuvres d’Albert de Courtois et celles de Cécile de Welle. À travers leurs regards, c’est toute la beauté de la Provence qui se révèle, entre tradition et création contemporaine. Une immersion artistique au croisement des époques, à la découverte du patrimoine et de la sensibilité provençale. .

Mairie annexe Saint-Mitre Granettes Pey Blanc / 1er étage et jardins 403 avenue Jean monnet

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 81 33 contact@laboiteamus.com

English :

To mark Cézanne Year, the Souffle de Provence exhibition opens at the Bastide du Parc Saint-Mitre in Aix-en-Pce. Enjoy an artistic and festive evening in the heart of the Bastide and park gardens: stroll.

German :

Anlässlich des Cézanne-Jahres öffnet die Ausstellung Souffle de Provence ihre Pforten in der Bastide des Parks Saint-Mitre in Aix-en-Pce. Erleben Sie einen künstlerischen und festlichen Abend im Herzen der Bastide und der Gärten des Parks: Spaziergang.

Italiano :

In occasione dell’Anno Cézanne, la mostra Souffle de Provence apre le sue porte alla Bastide del Parc Saint-Mitre di Aix-en-Pce. Godetevi una serata artistica e festosa nel cuore della Bastide e dei giardini del parco.

Espanol :

Con motivo del Año Cézanne, la exposición Souffle de Provence abre sus puertas en la Bastida del Parque Saint-Mitre de Aix-en-Pce. Disfrute de una velada artística y festiva en el corazón de la Bastida y los jardines del parque.

