Vernissage Navigation Nocturne Rue Kergillouard Ploumagoar

Vernissage Navigation Nocturne

Rue Kergillouard PloumExpo Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 18:30:00

fin : 2026-01-09 20:00:00

Date(s) :

2026-01-09

Le vernissage de Navigation Nocturne propose une rencontre conviviale avec Thomas Auriol. Le public y découvre des œuvres nourries de voyages et d’imaginaire, offrant une entrée simple et sensible dans son univers artistique. .

Rue Kergillouard PloumExpo Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10

