Vernissage Navigation Nocturne Rue Kergillouard Ploumagoar

Début : 2026-01-09 18:30:00
fin : 2026-01-09 20:00:00
2026-01-09
Le vernissage de Navigation Nocturne propose une rencontre conviviale avec Thomas Auriol. Le public y découvre des œuvres nourries de voyages et d’imaginaire, offrant une entrée simple et sensible dans son univers artistique. .
Rue Kergillouard PloumExpo Ploumagoar 22970 Côtes-d'Armor Bretagne
